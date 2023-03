Assad spricht sich für größere russische Präsenz in Syrien aus

Moskau (Reuters) - Der syrische Präsident Baschar al-Assad würde eine größere Präsenz von russischen Truppen in seinem Land begrüßen.

Sollte Russland mehr Militärstützpunkte mit einer höheren Anzahl an Personal in Syrien aufbauen wollen, wäre das gut, sagte Assad am Donnerstag in einem Interview mit der russischen Nachrichtenagentur RIA. Er sprach sich für eine dauerhafte Stationierung aus. "Russische Militärpräsenz - egal in welchem Land - sollte nicht vorübergehender Natur sein." Sollte Russland Interesse daran haben, sei dies aus technischen oder logistischen Gründen, sagte Assad.

Assad war zu einem Besuch in Moskau und hatte dort am Mittwoch den russischen Präsidenten Wladimir Putin getroffen. Im syrischen Bürgerkrieg unterstützt Russland Assad seit 2015 und hat damit geholfen, dass er im Amt bleiben konnte. Ein weiterer Verbündeter ist der Iran.

Assad dankte Putin für seine Hilfe im Bürgerkrieg und nach den verheerenden Erdbeben im syrisch-türkischen Grenzgebiet Anfang Februar. Nach Angaben des russischen Präsidialamtes erklärte Assad, er stehe im Krieg gegen die Ukraine an der Seite Russlands. "Weil dies mein erster Besuch seit dem Beginn des militärischen Sondereinsatzes in der Ukraine ist, möchte ich bekräftigen, dass Syrien diesen Sondereinsatz unterstützt", wird Assad zitiert. Im Interview mit RIA sagte Assad, Syrien erkenne die von Russland annektierten Regionen als russisch an. "Das sind russische Gebiete. Und selbst wenn es den Krieg nicht gegeben hätte, sind dies historisch russische Gebiete."

