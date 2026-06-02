Assam Entrade stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Assam Entrade hat am 30.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei -6,33 INR. Ein Jahr zuvor waren 11,79 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Assam Entrade 18,3 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 48,58 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 35,6 Millionen INR umgesetzt worden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 13,71 INR je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Assam Entrade ein Gewinn pro Aktie von 21,01 INR in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 1,16 Prozent auf 126,71 Millionen INR. Im Vorjahr hatte Assam Entrade 128,20 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at