Assam Entrade veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Assam Entrade hat am 07.02.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 16,72 INR. Im letzten Jahr hatte Assam Entrade einen Gewinn von -4,550 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite standen 69,5 Millionen INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 23,5 Millionen INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at