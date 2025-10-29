Assas for Concrete Products präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Assas for Concrete Products hat am 26.10.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,03 JOD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,030 JOD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,3 Millionen JOD – ein Plus von 13,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Assas for Concrete Products 2,0 Millionen JOD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at