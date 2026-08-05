CREED Aktie

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WKN DE: 603229 / ISIN: JP3269750000

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05.08.2026 09:19:21

Assassin's Creed: Why pop culture is hooked on pirates

Pirates have captured our imagination for centuries. With "Assassin's Creed Black Flag Resynced," gamers can now head off on another pirate adventure. How has our concept of pirates evolved with pop culture?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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