CREED Aktie
WKN DE: 603229 / ISIN: JP3269750000
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11.07.2026 14:15:20
Assassin's Creed: Why pop culture is hooked to pirates
Pirates have captured our imagination for centuries. With "Assassin's Creed Black Flag Resynced," gamers can now head off on another pirate adventure. How has our concept of pirates evolved with pop culture?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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