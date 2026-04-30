Bilfinger Aktie
WKN: 590900 / ISIN: DE0005909006
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30.04.2026 09:12:00
Asse II: Fraunhofer und Bilfinger entwickeln Roboter zur Bergung Nuklearabfalls
Radioaktives Material aus Asse II soll mit Robotern geborgen werden. Bilfinger und das Fraunhofer-Institut arbeiten an geeigneten Systemen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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