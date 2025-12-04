Asseco Poland: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Asseco Poland hat am 02.12.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,57 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,510 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 1,17 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,07 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

