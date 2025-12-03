Asseco Poland stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asseco Poland hat am 02.12.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,06 PLN. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,97 PLN je Aktie vermeldet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Asseco Poland in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,09 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 4,27 Milliarden PLN im Vergleich zu 4,18 Milliarden PLN im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at