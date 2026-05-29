Asseco Poland veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asseco Poland hat am 27.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 2,84 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Asseco Poland noch ein Gewinn pro Aktie von 2,00 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,40 Milliarden PLN – das entspricht einem Minus von 3,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,58 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at