Asseco South Eastern Europe veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Asseco South Eastern Europe hat am 27.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,89 PLN beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,810 PLN je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 2,27 Prozent auf 436,1 Millionen PLN aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 426,4 Millionen PLN in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at