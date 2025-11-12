Assembly Biosciences stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Assembly Biosciences hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 0,72 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Assembly Biosciences im vergangenen Quartal 10,8 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 57,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Assembly Biosciences 6,8 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at