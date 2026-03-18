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18.03.2026 06:31:28
Assertio hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Assertio hat am 16.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.12.2025 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 1,86 USD. Im Vorjahresquartal waren -1,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 13,5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 57,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 32,2 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Gesamtjahr wurde ein Verlust je Aktie von 4,740 USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren -3,450 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Assertio 118,71 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,00 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Hier waren 124,96 Millionen USD umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
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