Assertio legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Assertio hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,11 USD gegenüber -0,030 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 49,5 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 69,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 29,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at