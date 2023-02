AssetMark Financial legte Quartalsergebnis vor

AssetMark Financial veröffentlichte am 23.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,460 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,330 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 123,5 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 19,46 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 103,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 1,77 USD. Im Vorjahr waren 1,40 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 20,18 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 456,02 Millionen USD, während im Vorjahr 379,46 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 1,74 USD je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 452,70 Millionen USD gerechnet.

Redaktion finanzen.at