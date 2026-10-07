Founder Aktie
WKN: 936949 / ISIN: BMG3654D1074
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07.10.2026 16:14:18
Assets of Tokenize Xchange founder and his ex-wife frozen by court order
Hong Qi Yu and Erin Koo are being sued by 249 ex-customers of the defunct crypto trading platformWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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