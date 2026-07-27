Associated Alcohols Breweries: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Associated Alcohols Breweries hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 24.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 8,88 INR. Im letzten Jahr hatte Associated Alcohols Breweries einen Gewinn von 13,08 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,81 Milliarden INR – ein Plus von 5,31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Associated Alcohols Breweries 2,67 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at