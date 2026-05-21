Associated Alcohols Breweries: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Associated Alcohols Breweries hat am 18.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 12,33 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 12,34 INR je Aktie generiert.

Associated Alcohols Breweries hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,38 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,64 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,42 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Associated Alcohols Breweries hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 47,42 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 45,03 INR je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 5,20 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 10,19 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren 10,75 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at