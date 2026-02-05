Associated Alcohols Breweries stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Associated Alcohols Breweries präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,38 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 14,43 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 20,38 Prozent zurück. Hier wurden 2,60 Milliarden INR gegenüber 3,27 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at