Associated Banc-Corp informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Associated Banc-Corp hat am 26.04.2024 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2024 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0,533 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Associated Banc-Corp noch ein Gewinn pro Aktie von 0,673 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,94 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 322,8 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 336,1 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at