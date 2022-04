Associated Banc-Corp präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Associated Banc-Corp äußerte sich am 22.04.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2022 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0,385 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Associated Banc-Corp 0,580 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,24 Prozent auf 262,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Associated Banc-Corp 271,0 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at