Associated Banc-Corp: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Associated Banc-Corp stellte am 27.01.2023 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal vor.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 2,29 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 1,24 Milliarden USD gelegen.

Redaktion finanzen.at