Associated British Foods verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Associated British Foods hat sich am 24.01.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2022 beendeten Quartals geäußert.

Der Umsatz wurde auf 8,25 Milliarden USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7,60 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at