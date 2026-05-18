Associated Capital Group A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Associated Capital Group A veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,04 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Associated Capital Group A 0,360 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 0,4 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 97,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 13,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at