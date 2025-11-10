Associated Capital Group A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Associated Capital Group A hat am 07.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 0,74 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Associated Capital Group A 1,09 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 22,21 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 22,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 28,6 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at