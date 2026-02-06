Associated Capital Group A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Associated Capital Group A präsentierte in der am 04.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,54 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,200 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Associated Capital Group A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 439,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 27,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 5,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 2,52 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,08 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 64,69 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 92,13 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahr waren 55,94 Millionen USD in den Büchern gestanden.

