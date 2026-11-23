Associated Capital Group A präsentierte am 20.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Associated Capital Group A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,09 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,740 USD je Aktie gewesen.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 88,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 22,2 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,5 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at