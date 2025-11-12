Associated Cereals: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Associated Cereals veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurden 1,59 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Associated Cereals 0,920 INR je Aktie eingenommen.

Im abgelaufenen Quartal hat Associated Cereals 111,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 62,87 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 68,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at