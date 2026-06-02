Associated Cereals verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Associated Cereals gab am 30.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,76 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Associated Cereals 0,540 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 122,6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 54,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 79,3 Millionen INR in den Büchern standen.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 4,09 INR beziffert. Im Vorjahr hatte Associated Cereals 3,63 INR je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 404,49 Millionen INR – ein Plus von 40,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Associated Cereals 288,73 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at