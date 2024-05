Associated Cereals veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Associated Cereals stellte am 22.05.2024 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2024 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,41 INR. Im Vorjahresviertel hatte Associated Cereals 0,400 INR je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,04 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 38,6 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 36,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.

In Sachen EPS wurden 2,07 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Associated Cereals 2,06 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Associated Cereals mit einem Umsatz von insgesamt 188,83 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 102,81 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 83,67 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at