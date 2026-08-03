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03.08.2026 06:31:29
Associated Cereals: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Associated Cereals präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,91 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Associated Cereals 1,06 INR je Aktie verdient.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 86,4 Millionen INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Associated Cereals einen Umsatz von 82,4 Millionen INR eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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