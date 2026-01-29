Associated Stone Industries (Katah): Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Associated Stone Industries (Katah) hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,37 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,35 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Associated Stone Industries (Katah) in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,96 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 507,0 Millionen INR im Vergleich zu 492,4 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at