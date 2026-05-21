21.05.2026 06:31:29

Associated Stone Industries (Katah) hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Associated Stone Industries (Katah) hat am 18.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,62 INR, nach 0,990 INR im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Associated Stone Industries (Katah) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,78 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 486,6 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 478,1 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Associated Stone Industries (Katah) hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Gewinn von 2,52 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es 2,83 INR je Aktie gewesen.

Umsatzseitig standen 1,49 Milliarden INR in den Büchern – ein Minus von 3,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Associated Stone Industries (Katah) 1,55 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at

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