Associated Stone Industries (Katah) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Associated Stone Industries (Katah) hat sich am 26.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäußert.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,26 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,090 INR je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Associated Stone Industries (Katah) im vergangenen Quartal 235,5 Millionen INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Associated Stone Industries (Katah) 205,6 Millionen INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at