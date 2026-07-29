Associated Stone Industries (Katah) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Associated Stone Industries (Katah) hat am 27.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,450 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Associated Stone Industries (Katah) im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 34,04 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 395,3 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 294,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at