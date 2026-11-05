Assurant: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Assurant veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 5,49 USD gegenüber 5,17 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 3,53 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,23 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at