12.02.2026 06:31:29
Assurant mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Assurant hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 10.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurden 4,41 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Assurant 3,87 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite standen 3,35 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,10 Milliarden USD umgesetzt.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 16,93 USD. Im letzten Jahr hatte Assurant einen Gewinn von 14,46 USD je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 12,81 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,89 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Assurant einen Umsatz von 11,88 Milliarden USD eingefahren.
