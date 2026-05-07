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07.05.2026 06:31:29
Assurant vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Assurant lud am 05.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,41 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,83 USD erwirtschaftet worden.
Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,26 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 3,07 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 3,42 Milliarden USD ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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