|
02.03.2026 06:31:29
Assure Tech (Hangzhou) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Assure Tech (Hangzhou) A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Assure Tech (Hangzhou) A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Assure Tech (Hangzhou) A 0,440 CNY je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 128,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 137,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,580 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,51 CNY je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,56 Prozent zurück. Hier wurden 453,58 Millionen CNY gegenüber 537,19 Millionen CNY im Vorjahr generiert.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.