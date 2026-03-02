Assure Tech (Hangzhou) A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Assure Tech (Hangzhou) A ließ sich am 27.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Assure Tech (Hangzhou) A die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,07 CNY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Assure Tech (Hangzhou) A 0,440 CNY je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 6,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 128,3 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum waren 137,4 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 0,580 CNY beziffert. Im Jahr zuvor waren 1,51 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,56 Prozent zurück. Hier wurden 453,58 Millionen CNY gegenüber 537,19 Millionen CNY im Vorjahr generiert.

Redaktion finanzen.at