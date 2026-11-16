AST SpaceMobile: Is the Stock a No-Brainer Buy at $30?

Concerns are growing that AST SpaceMobile (NASDAQ:ASTS) won't be able to compete with Elon Musk's Space Exploration Technologies Corp. It's evident in the downward spiral AST SpaceMobile has been on this year. On Monday, it was trading at around $30 -- nowhere near its 52-week high of around $134.

For AST SpaceMobile to compete with SpaceX, investors know it's going to need to spend heavily. That raises the risk of more intense cash burn and, of course, dilution. Many growth investors are clearly having second thoughts about the business, despite it possessing some tremendous growth opportunities.

While there's plenty of uncertainty around its future, has the stock become a no-brainer buy at such a drastically reduced valuation?

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