AST SpaceMobile A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AST SpaceMobile A hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AST SpaceMobile A ein EPS von -0,450 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 187,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at