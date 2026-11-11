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11.11.2026 06:31:29
AST SpaceMobile A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
AST SpaceMobile A hat am 09.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,44 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei AST SpaceMobile A ein EPS von -0,450 USD in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 42,3 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 187,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,7 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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