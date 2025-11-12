AST SpaceMobile A präsentierte Quartalsergebnisse

AST SpaceMobile A hat am 10.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS lag bei -0,45 USD. Ein Jahr zuvor waren -1,100 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 14,7 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at