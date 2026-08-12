AST SpaceMobile A: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

AST SpaceMobile A hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

AST SpaceMobile A hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,77 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,410 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite standen 31,5 Millionen USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,2 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at