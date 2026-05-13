AST SpaceMobile A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AST SpaceMobile A hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

AST SpaceMobile A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,66 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,200 USD je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AST SpaceMobile A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1945,83 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 14,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 0,7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at