AST SpaceMobile A stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

AST SpaceMobile A hat am 02.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,25 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte AST SpaceMobile A -0,180 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2728,12 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,9 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,3 Millionen USD ausgewiesen.

AST SpaceMobile A hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Verlust von 1,340 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahr waren es -1,940 USD je Aktie gewesen.

Der Jahresumsatz wurde auf 70,92 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 4,42 Millionen USD umgesetzt worden waren.

