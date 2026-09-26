AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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27.09.2026 00:30:46
AST SpaceMobile COO Dumps 12,000 Shares for $707,000 Amid a 47% One-Year Return
Chief Operating Officer Shanti B. Gupta sold 12,000 shares of AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS) on September 16, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($58.89); post-transaction value based on September 16, 2026 market close ($59.27).
AST SpaceMobile is a satellite communications infrastructure provider with a market cap of $25.5 billion, positioning itself as a transformative technology in global telecommunications connectivity. The company is in a capital-intensive growth phase, with TTM revenue of $115.3 million offset by significant net losses of $618.8 million as it scales its satellite constellation and service deployment.
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