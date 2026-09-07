AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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07.09.2026 18:53:01
AST SpaceMobile Director Adriana Cisneros Buys $619,235 Shares. What Does This Mean for Investors?
Adriana Cisneros, a director of AST SpaceMobile, Inc. (NASDAQ:ASTS), purchased 10,822 shares of Class A Common Stock on Aug. 31, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($57.22); post-transaction value based on Aug. 31, 2026 market close ($59.10).AST SpaceMobile is a satellite communications infrastructure provider headquartered in Midland, Texas, with a market capitalization of $22.9 billion and approximately 1,126 employees. The company is executing a capital-intensive strategy to deploy and scale its proprietary satellite constellation, positioning itself as a differentiated competitor in the emerging satellite-to-phone broadband sector. AST SpaceMobile's competitive advantage lies in its direct-to-phone technology architecture, which eliminates the need for specialized handsets and leverages the existing global installed base of standard cellular devices.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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