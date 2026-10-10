AST SpaceMobil a Aktie
WKN DE: A3CL8W / ISIN: US00217D1000
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10.10.2026 18:05:00
AST SpaceMobile Has $3.7 Billion in Liquidity and No Commercial Revenue. Here's How to Value That.
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) is a tough stock to value. The developer of low Earth orbit (LEO) satellites has a market cap of $15.3 billion, which is 90.5 times its expected 2026 revenue. It had more than $3.7 billion in total liquidity at the end of June, but it doesn't generate any revenue from its commercial contracts.
AST SpaceMobile's BlueBird satellites provide broadband cellular connections for government and commercial customers. It's successfully launched 13 of those satellites so far.
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
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