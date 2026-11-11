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11.11.2026 01:05:00
AST SpaceMobile Has Fallen for 3 Straight Weeks and Sits More Than 75% Below Its High. Here's What $5,000 Invested Today Will Be Worth If It Gets Back There.
AST SpaceMobile (NASDAQ: ASTS) shareholders have endured a brutal stretch. The company's share price has now fallen for three consecutive weeks. Even more striking, its stock is down roughly 55% year to date and down 76% from its high.
AST stock hit a lifetime high of $133.86 in May. The company's valuation peak coincided with strong bullish momentum for space stocks in the lead-up to Space Exploration Technologies' initial public offering (IPO), but valuation trends for space stocks have reversed into a bearish mode -- and AST has also faced some business-specific headwinds. As of this writing, the stock trades at roughly $32 per share.
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|AST SpaceMobile Inc Registered Shs -A-
|32,55
|7,78%
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