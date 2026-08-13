AST SpaceMobile informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

AST SpaceMobile stellte am 10.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 72,33 ARS. Im Vorjahresquartal waren -31,400 ARS je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat AST SpaceMobile 44,41 Milliarden ARS umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 3244,25 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1,33 Milliarden ARS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at